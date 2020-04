Dolors Sala Carrió, mãe do técnico Pep Guardiola, morre vítima do coronavírus

Dolors Sala Carrió, mãe do técnico Pep Guardiola, é mais uma vítima do coronavírus, pandemia que matou milhares de pessoas pelo mundo. Ela tinha 82 anos. Além de Pep Guardiola, Dolors, casada com Valetí Guardiola, tinha mais duas filhas (Olga e Francesca) e um filho (Pere).





"A família Manchester City está arrasada ao relatar a morte de Dolors Sala Carrió, mãe de Pep, em Manresa, Barcelona, depois de contrair o coronavírus. Todo mundo associado ao clube envia sua mais sincera condolência neste momento mais angustiante para Pep, sua família e todos os seus amigos.", diz o comunicado oficial do Manchester City, clube de Pep Guardiola.





Há cerca de duas semanas, Pep Guardiola doou um milhão de euros para a Fundação Àngel Soler Daniel, administrada pelo Collegi de Metges, em Barcelona, que luta contra o coronavírus.





A Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia do Covid-19, registrando mais de 135 mil casos e 13.055 mortes até o fim da manhã desta segunda-feira.





Segundo uma biografia de Pep Guardiola chamada "La meva gente, el meu futbol", Dona Dolors era bastante reservada, ao contrário de Seu Valentí, que vive exaltando os feitos do filho. O casal era presença constante nas ruas da pequena Santpedor, município catalão onde nasceu Guardiola.





Em 2009, durante um evento no qual foi homenageado pela cidade Santpedor pelos feitos na, ainda, curta carreira, Pep Guardiola se emocionou ao agradecer o apoio e sacrifício dos pais na sua educação e carreira.





- Essa homenagem deixa meus pais muito felizes - disse Guardiola, citado pelo jornal espanhol "As", escrevendo, à época, "que Guardiola por pouco não chorou".





No mesmo evento, Dona Dolors disse que já previa que o filho seria um grande técnico.





- Quando era jogador jovem, já enxergava o jogo como tinha que se enxergar. Já mandava.





