Dona do circuito de Spielberg, RBR se oferece para sediar várias corridas da F1 em 2020

A dificuldade da Fórmula 1 em remanejar as corridas adiadas/canceladas devido à pandemia de coronavírus é cada vez maior. Até agora, nove das 22 corridas já foram impactadas, e não há previsão para a elaboração de um calendário definitivo. Dona do circuito de Spielberg, palco do GP da Áustria, a RBR ofereceu o autódromo para abrigar mais de uma corrida para desafogar o calendário - por enquanto, a prova no RB Ring segue marcada para 5 de julho.





- A possibilidade existe, porque temos uma instalação pronta. Se surgir o caso, poderíamos organizar várias corridas. Essa é a vantagem do RB Ring, é uma instalação pronta que pode ser aberta durante a noite - disse o chefe da RBR, Helmut Marko, ao site "Motorsport Magazin".





No entanto, apesar de o evento da Áustria ainda não ter sido afetado pela pandemia de Covid-19, Helmut Marko disse que ainda seria preciso um acerto com a direção da Fórmula 1, até porque os desdobramentos da crise nas próximas semanas ainda são desconhecidos. Até a tarde desta terça-feira, 12,6 mil casos (com 243 mortes) foram registrados na Áustria, 14º país do mundo mais afetado.





- É uma questão de negociação com a Liberty, depende de como vai ficar também no resto da Europa. Não vai se as restrições de viagem no resto da Europa forem de tal ordem que ninguém possa entrar sem ficar em quarentena. Você terá de esperar para ver, não estamos sozinhos no mundo - apontou.





O calendário da Fórmula 1 em 2020 sofreu impactos severos devido à pandemia de Covid-19. Os GPs da Austrália e Mônaco foram cancelados, enquanto as corridas de Barein, Vietnã, China, Holanda, Espanha, Azerbaijão e Canadá estão adiadas.





Globo Esporte