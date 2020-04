Com 12 páginas, protocolo da Ferj exige exames em série e uso de máscaras para comissão técnica

(Foto: Ronald Lincoln)









Mesmo sem garantias sobre a retomada do calendário, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) se mexe para reunir condições para a volta das atividades no futebol carioca. Na última quarta-feira, a Comissão Médica Especial Temporária finalizou um documento, batizado de "Jogo Seguro", em que elencou condições básicas para o futuro reinício dos trabalhos.





Em 12 páginas, as quais o GloboEsporte.com teve acesso, a lista de recomendações servirá de base para os clubes que terminarão a disputa do Campeonato Carioca e traz exigências a serem cumpridas antes e durante os treinos.





A começar pela testagem de todos os envolvidos em intervalos de sete e três dias antes do retorno das atividades. O que precisa ser repetido antes do reinício da competição, quando o protocolo deve ser atualizado.





Quem for recém-contaminado deve ficar em quarentena, enquanto os atletas considerados imunizados precisam trabalhar de forma separada. Profissionais do grupo de risco serão poupados.





A Fferj garante que, para a volta ao trabalho, cada clube terá quantidade suficiente de "álcool líquido a 70%, álcool em gel em dispenser, desinfetantes, máscaras cirúrgicas, luvas de procedimento, entre outros que sejam necessários". Além da aquisição de testes rápidos, que serão feitos em jogadores e "contactantes familiares" (ou seja, quem mora com o atleta), as comissões técnicas e restante do estafe envolvido no dia a dia.





Apesar de detalhado, o protocolo não estipula prazo de volta das atividades. A comissão médica, liderada por Botafogo, Flamengo, Vasco e Boavista, é repetitiva em afirmar que o retorno só acontecerá após aprovação das autoridades de saúde.





Protocolo interfere nos treinos





As regras também se aplicam dentro das quatro linhas. Com as novas orientações, os treinos seriam mais limitados para diminuir o risco de contágio. A exigência é de atividades adaptadas para pequenos grupos, em distância segura e com orientadores exclusivos. Todos os membros da comissão técnica usarão máscaras durante os trabalhos.





- Vale a pena ressaltar que cada grupo terá seu próprio staff, diminuindo assim o risco de transmissão. Esse grupo deve se repetir diariamente no intuito de minimizar a disseminação de uma possível contaminação dentro do grupo - continuam os médicos





Academias e vestiários devem ser evitados. Espaços como a fisioterapia e o departamento médico ficarão mais restritos. A proposta é que os profissionais passem o menor tempo possível e tenham pouco contato. Por isso, os atletas levariam as próprias roupas e materiais para lavar, além de fazerem todas as refeições nas próprias casas.





Mesmo com a cautela, o documento trata do possível retorno dos jogos pela preocupação com o transporte. Diz que, "mantido o cenário atual, deve-se abrir o precedente do jogador se dirigir ao estádio em seu carro particular". Se o ônibus do clube for a única alternativa, deve-se ter espaçamento mínimo e uso de álcool em gel na entrada e na saída.





Leia a conclusão do protocolo





"As orientações descritas visam minimizar o risco dos atletas, comissão técnica, staff e contactantes familiares. Devemos considerar que a faixa etária predominante nas referidas atividades têm baixo risco de desenvolvimento de formas graves da COVID-19.





Tais orientações visam sugerir aos Clubes de Futebol do Rio de Janeiro a implementação e adequação das medidas necessárias para dificultar a disseminação da doença e permitir a retomada das atividades até então paralisadas.





O retorno às atividades acontecerá após expressa autorização das entidades competentes. Este documento não propõe prazos para que isso aconteça. Cabe ressaltar que alterações, ajustes, aperfeiçoamentos e adequações poderão ser feitos à qualquer tempo."





