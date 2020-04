Em ação social, D'Alessandro e Barcos preparam 300 refeições para moradores de rua

(Foto: Gustavo Garbino/Divulgação Blog La Boba)









Em combate à pandemia do novo coronavírus, Barcos e D’Alessandro participaram de uma ação social na noite do último sábado. A dupla preparou 300 refeições para moradores de rua em Porto Alegre e Canoas, na Região Metropolitana.





Barcos hoje defende o Bashundhara Kings, da Tailândia, mas foi rival de D’Alessandro, que ainda joga pelo Inter, quando atuou no Grêmio de 2013 a 2015. A dupla de antigos rivais preparou os pratos de massa à bolonhesa, com frutas de sobremesa.





As marmitas foram produzidas na sede do Instituto Superação Accinelli, de Canoas, mesma cidade onde os alimentos foram distribuídos. Houve entrega dos pratos também no Centro de Porto Alegre. A torcida Super Fico, do Inter, participou da remessa junto de outros idealizadores.





O evento foi organizado pelo blog La Boba D'Ale e teve parceria do colecionador Guilherme Rollof. Os jogadores ainda doaram uma camisa do Inter e duas do Grêmio. Mais doações podem ser feitas pelo Instagram @labobadale10.





Globo Esporte