Em estado de emergência, Tóquio fecha instalações de treino das Olimpíadas por um mês

(Foto: Kiyoshi Ota/Getty Images)









Após a declaração de estado de emergência feito pelo Japão por conta da pandemia do novo coronavírus e a escalada de casos no país, a cidade de Tóquio decidiu fechar temporariamente seus dois principais centros de treinamentos para as Olimpíadas. O Centro de Treinamento Nacional e Instituto de Ciências do Esporte do Japão interromperam as atividades e estão programados para serem reabertos em 6 de maio de 2020.





As duas instalações vinham sendo usadas por atletas japoneses que devem competir nas Olimpíadas e Paralimpíadas, adiadas para 2021. No entanto, o aumento no número de casos da Covid-19 no Japão, com mais de 4.200 confirmados e 93 pessoas mortas, fez com que as autoridades decidissem pelo seu fechamento para evitar contato entre as pessoas. Tóquio e Osaka, até o momento, são as cidades mais atingidas.





O Centro de Treinamento Nacional do Japão foi construído em 2008 e se tornou a base para o desenvolvimento de atletas de ponta do país, além de ter áreas dedicadas ao judô, wrestling (luta greco-romana) e badminton.





Em estado de emergência, o governo central do Japão fica no direito de, por exemplo, desapropriar terrenos e prédios para transformá-los em unidades médicas e obrigar empresas de entregas a distribuir medicamentos. Ainda não há definição, no entanto, que os centros de treinamentos olímpicos vão servir para esses objetivos por enquanto.





Globo Esporte