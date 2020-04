Em nova negociação, associação da Premier League recusa redução salarial de 30% dos jogadores

Por Redação Blog do Esporte









A Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra (PFA) recusou a proposta da Premier League de reduzir em 30% o salário dos atletas pelos próximos 12 meses. A associação recusou a proposta e disse que segue em negociação.





O comunicado também analisou a proposta de doação de 20 milhões de libras para causa beneficentes e ao Serviço Nacional de Saúde (NHS). Segundo a PFA, o número pode ser bem maior. Quanto ao auxílio para os clubes em divisões anteriores, a organização pontuou que seria um adiantamento, funcionando apenas a curto prazo.





Com a paralisação do futebol inglês por causa da epidemia, jogadores e clubes têm enfrentando duras críticas do governo e dos jornais locais. Na última semana, Tottenham, Bournemouth, Norwich e Newcastle anunciaram o corte de 80% dos salários de funcionários que ganham até 2,5 mil libras mensais.





Confira a declaração da PFA:





"Todos os jogadores da Premier League querem e farão suas partes fazendo contribuições financeiras significativas nesses tempos sem precedentes.





Todos os jogadores apreciam plenamente seu papel e responsabilidades na sociedade durante a atual crise. Eles se preocupam profundamente com aqueles que sofrem com perdas, saúde e dificuldades no momento.





As discussões sobre como os jogadores podem contribuir financeiramente da melhor maneira estão em andamento durante a crise atual e antes do anúncio de ontem pela Premier League.





Os jogadores querem assumir a liderança e garantir que suas contribuições financeiras apoiem:





Nossos clubes pelos quais jogamos obviamente precisarão do nosso apoio, principalmente se a crise for além de junho.





Funcionários não-jogadores dos clubes da Premier League - garantindo que recebam 100% do salário.





Clubes da EFL (segunda divisão) e de divisões inferiores, seus funcionários e jogadores.





O NHS - que tem muitos de seus trabalhadores fãs de futebol - está fazendo muito por todos nós. Eles são os verdadeiros heróis.





Não podemos enfatizar o suficiente para que o futebol esteja nisso junto. Solidariedade e deixar de lado qualquer interesse próprio são fundamentais.





Para recapitular o que a Premier League propôs no anúncio de ontem:





20 milhões de libras para causas beneficentes.





Ajuda de 125 milhões de libras para os clubes da EFL e outras ligas.





Um corte salarial de 12 meses em 30% para os jogadores da Premier League





Os 20 milhões são bem-vindos, mas acreditamos que poderia ser muito mais.





O dinheiro da EFL é um adiantamento. É importante ressaltar que isso ajudará o fluxo de caixa no imediato, mas o futebol precisa encontrar uma maneira de aumentar o financiamento para os clubes da EFL e de ligas inferiores a longo prazo.





Muitos clubes exigem um aumento no financiamento apenas para sobreviverem. Acreditamos em nossa pirâmide de futebol e enfatizamos novamente a necessidade de solidariedade entre todos os clubes.





Estamos trabalhando juntos para encontrar uma solução que será continuamente revisada para avaliar as circunstâncias da crise do Covid-19.





Os jogadores estão cientes de que, como funcionários da PAYE, o imposto combinado sobre seus salários é uma contribuição significativa para o financiamento dos serviços públicos essenciais - que são especialmente críticos no momento.





Receber uma dedução de 30% do salário custará quantias substanciais ao Tesouro. Isso seria prejudicial para o NHS e outros serviços financiados pelo governo.





A dedução salarial proposta de 30% ao longo de um período de 12 meses equivale a mais de 500 milhões de libras em reduções salariais e uma perda nas contribuições fiscais de mais de 200 milhões de libras ao governo.





Que efeito essa perda de ganhos para o governo significa para o NHS? Isso foi considerado na proposta da Premier League e o Secretário de Saúde, Matt Hancock, levou isso em consideração ao pedir aos jogadores que cortassem o salário?





Agradecemos a oportunidade de discutir isso com a Premier League hoje e estamos felizes em continuar as negociações.





É nossa prioridade finalizar os detalhes precisos de nosso compromisso o mais rápido possível. No entanto, alcançar uma posição coletiva para todos os jogadores da Premier League - dos quais existem muitas circunstâncias financeiras e contratuais diferentes de clube para clube - levará um pouco mais de tempo.





A PFA Charity também concordou em dar uma contribuição substancial a uma iniciativa liderada por jogadores assim que os detalhes forem finalizados.





Não deve haver dúvida de que os jogadores e capitães estão comprometidos em conseguir isso o mais rápido possível. Eles reconhecem seu papel na sociedade em geral e o que precisam fazer, como um grupo, para ajudar e apoiar os outros."