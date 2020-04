Empresa que cuida do futebol de 7 do Corinthians desiste de convidar Prior para jogar

O ex-BBB Felipe Prior não jogará pela equipe de futebol de 7 do Corinthians. Depois das acusações de estupro contra o arquiteto, publicadas na sexta-feira pela revista Marie Claire, a empresa responsável por gerir a equipe do Timão anunciou que desistiu de convidá-lo para fazer parte do elenco.





Na última segunda-feira, Pablo Rossi, gestor da categoria, afirmou que o clube faria um convite a Prior, torcedor do Timão e zagueiro nas horas vagas. Na terça, ele deixou o BBB após ser eliminado.





Segundo a publicação da Marie Claire, Felipe Prior tem duas acusações de estupro e uma de tentativa de estupro. Ele nega.





Leia abaixo a nota divulgada pela empresa que gerencia o Fut 7 do Corinthians:





"A MSJ Representações, empresa licenciada pelo Corinthians que é responsável pela equipe do Corinthians Fut 7 vem a público esclarecer fatos recentemente divulgados sobre o convite informal realizado para o atleta Felipe Prior integrar a equipe masculina da modalidade de Futebol 7.





Responsável pela administração da equipe a MSJ Representações tem o objetivo de realizar as contratações avaliando sempre a parte técnica e comportamental de seus jogadores para que tenhamos sempre uma equipe competitiva que dispute os principais títulos da modalidade.





Entretanto, devido as últimas notícias recentemente divulgados sobre o referido atleta, o Corinthians F7 decidiu por não efetivar o convite e aguarda o esclarecimento dos fatos para se pronunciar posteriormente".





