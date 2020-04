Esporte Clube Pinheiros doa 1 Tonelada de alimentos na pandemia

A estratégia dos locais de doações, dos alimentos, foi feita pelo DAS (Departamento de Assistência Social do clube) em parceria com a Diretoria de Bares e Restaurantes (Foto: Divulgação)

Desde a semana passada, o Esporte Clube Pinheiros (ECP) vem promovendo reuniões diretivas para decidir e colocar em prática ações possíveis no cenário atual. O Covid -19 (Coronavírus) já matou 241 brasileiros e registra 6.836 casos confirmados (Dados anunciados pelo Ministério da Saúde em 01 de Abril de 2020). A problemática do vírus está principalmente no contágio que é fácil e rápido. A higienização das mãos é a melhor prevenção. Mas, como falar de higienização adequada quando pensamos nos indivíduos que moram nas ruas das grandes metrópoles?!





Só em São Paulo já são 136 mortos pelo Covid -19 confirmados (Dado anunciado pelo Ministério da Saúde em 01 de Abril de 2020). Trata-se do estado com maior número de mortos pela doença. "Os moradores de rua ficam ainda mais expostos nessa situação toda. Se há muitas pessoas indignadas com o isolamento nas próprias casas, imagine para quem não tem essa opção. Essa é a realidade de mais de 24 Mil pessoas só na cidade de São Paulo", evidencia Adriana Spinelli, Presidente do DAS (Departamento de Assistência Social do Esporte Clube Pinheiros).





Segundo o Censo da População em Situação de rua, divulgado pela Prefeitura de São Paulo, em 2019, existem 24.344 pessoas morando nas ruas da capital. "É fato que este número divulgado pela prefeitura cresceu. Basta caminhar pelo próprio bairro ou transporte público. Aumentou muito o número de pessoas pedindo comida ou algum dinheiro para se manter na metrópole", explica José Antônio, Diretor de Comunicação do ECP.





Diante do contexto, além de fechar o clube no começo do mês de Março, o Presidente Ivan Castaldi, aprovou a entrega de mais de uma tonelada de alimentos perecíveis a população carente.





A primeira ação ocorreu entre os dias 23 a 27 de Março e foi feita em parceria com o Instituto Brazolin - Anjos do Esporte. Foram doados quase 500 quilos de alimentos para os moradores de rua, asilos e para as crianças que fazem parte do projeto Anjos do Esporte. Nesta semana, a equipe do Esporte Clube Pinheiros distribuiu gratuitamente mais de 500 quilos de alimentos ao Bom Prato no bairro do Limão, na capital.