Jornal: FA oferece Wembley e CT da seleção inglesa para completar temporada da Premier League

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) ofereceu o estádio de Wembley e o St. George's Park, CT da seleção nacional, como locais para ajudar a Premier League a completar a temporada 2019/20, informou o jornal The Times desta segunda-feira. Faltam 92 jogos para serem disputados, da 30ª à 38ª rodada, mais duas partidas da 28ª.





A ideia é que o palco das partidas do English Team pode sediar vários jogos no mesmo dia, limitando as viagens entre os locais, uma vez que as restrições sejam flexíveis, segundo o relatório, acrescentando que é improvável que os torcedores possam assistir aos confrontos nas arquibancadas.





O futebol na Inglaterra está suspenso desde 13 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. A volta às disputas depende de aconselhamento médico e apoio do governo.





- Quando soubermos sobre a extensão dos mecanismos de bloqueio e saída, podemos ver quais opções são viáveis - disse a fonte consultada pelo The Times.





O St George's Park possui hotel com 228 quartos e 13 campos de treinamento, cinco dos quais com iluminação artificial. Pode ser usado como CT durante a quarentena.





Globo Esporte