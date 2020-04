Federação irá reavaliar série A3 do Paulista para que campeonato termine em campo

(Foto: Emilio Botta)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) emitiu um comunicado na última terça-feira (7), informando que a série A3 do Campeonato Paulista será encerrada no campo. O documento é assinado pelo presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, que irá reavaliar a competição para ser retomada depois da paralisação por conta do novo coronavírus.





A competição, junto com o Paulistão e a série A2, foi suspensa por tempo indeterminado após a Covid-19 estourar no país. Até o momento da suspensão, restavam cinco rodadas para o final da primeira fase do campeonato. Apenas os dois finalistas irão subir para a segunda divisão estadual.





“Salientamos a todos que vamos terminar o campeonato, tão logo a situação se normalize”, dizia uma parte do comunicado.





A FPF informou que, com um cenário mais concreto, vai convocar uma reunião com os representantes dos clubes para reavaliar a competição, bem como os prazos para pagamento de cotas, que também foram suspensos, além da definição das novas datas.