Flamengo e sindicato chegam a acordo e oficializam critérios para redução de salário de funcionários

(Foto: Igor Rodrigues)









O Flamengo oficializou nesta quinta-feira um acordo coletivo de trabalho com o Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro (Sindiclubes). Nele, está prevista redução de salário dos funcionários do Rubro-Negro - os jogadores não estão incluídos e têm negociação à parte. A informação foi divulgada pela "Rádio Globo" e confirmada pelo GloboEsporte.com.





O acordo é o seguinte: quem ganha acima de R$ 4 mil por mês terá redução de até 25% do valor que excede o piso estabelecido. Por exemplo: um funcionário que ganha R$ 5 mil terá redução de até 25% dos R$ 1 mil excedentes, com seu salário podendo chegar a R$ 4.750.





O acordo, a princípio, vale até 30 de junho, mas pode ser prorrogado, dependendo da evolução da pandemia de coronavírus no Brasil. O período engloba, portanto, os salários de maio e junho dos funcionários. Por outro lado, o Flamengo continuará pagando o plano de saúde (de maneira compartilhada, como é de praxe no clube) e o vale alimentação.





Nesta quinta, o Flamengo iniciou um processo de demissão de funcionários. O clube priorizou aqueles que já estavam aposentados. A expectativa é de que 62 trabalhadores sejam desligados nos próximos dias.





Os trabalhadores do Flamengo com vínculo na carteira de trabalho tiveram as férias encerradas no último dia 24, mas estão desobrigados de suas atribuições. Já o departamento de futebol está de férias até a próxima quinta, dia 30.





Globo Esporte