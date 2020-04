Flamengo usa aplicativo desenvolvido em Portugal para auxiliar Jorge Jesus e o elenco

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)









Através de um aplicativo, o Flamengo passou a utilizar em seu dia a dia uma arma tecnológica que permite ao técnico Jorge Jesus, sua comissão e aos jogadores a melhora da comunicação e do planejamento das atividades, mesmo neste período de paralisação por causa da pandemia do coronavírus.





Desenvolvido pelos treinadores portugueses Acácio Santos e João Daniel Rico, o aplicativo "CoachID" ajuda aos membros da comissão técnica a acompanharem as atividades físicas dos jogadores em casa, e, depois que tudo voltar ao normal, será útil no planejamento dos treinos no Ninho do Urubu e para armazenar estatísticas dos atletas durante as partidas.





- O aplicativo foi criado para clubes e treinadores. Nossa missão é ajudar que sejam melhores. Tem a influência da filosofia portuguesa de que o técnico tenha uma ideia de jogo bem sustentada, que saiba bem o que pretende, que conheça bem os jogadores que tem. Então, o objetivo é criar uma ideia de jogo e ter o maior número de informações - disse Acácio Santos.





Os jogadores têm em celulares um aplicativo específico para eles, o "CoachID Player". Os jogadores recebem notificações com o planejamento do próximo treino, e depois da atividade eles relatam, por exemplo, qual foi a intensidade e se tiveram alguma fadiga.





Na manhã seguinte, uma outra notificação para que informem qual foi a qualidade e quantas horas de sono, o nível de estresse, qual o humor e se há alguma queixa de dor.





- O aplicativo específico para os jogadores permite ao técnico controlar o impacto dos treinos em seus atletas. Depois da atividade, ele recebe uma notificação para avaliar a intensidade do que foi feito de 1 a 10. Esses indicadores ajudam ao treinador a entender se os treinos têm o efeito que ele deseja - afirmou Acácio Santos.





"Namoro" antigo com o mister





O aplicativo foi apresentado a Jorge Jesus após sua saída do Sporting, quando ainda estava em fase final de desenvolvimento. A parceria só começou recentemente, no Flamengo.





- O primeiro contato foi quando o mister foi para Arábia Saudita. Depois, em Portugal, fizemos outra reunião. Quando foram para o Flamengo, criamos esse ligação. A pessoa que falamos constantemente é o preparador físico Marcio Sampaio. Com a internet, tudo é muito rápido.





A tecnologia já é utilizada por outros portugueses, como Ricardo Formosinho, auxiliar de José Mourinho, e João Lapa, preparador físico do Wolverhampton.





Globo Esporte