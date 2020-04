Funcionário da CBF em Teresópolis morre com suspeita de coronavírus

(Foto: Raphael Zarko)









Um funcionário da CBF, Jorge Antonio de Oliveira, morreu na semana passada, aos 49 anos, com suspeita de coronavírus. Ele trabalhava na Granja Comary, centro de treinamento da CBF localizado em Teresópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro.





A confirmação da causa depende de um exame que deve ter seu resultado conhecido em mais alguns dias. A Granja Comary, onde Jorge trabalhava na área de serviços gerais, cuidando dos campos e vestiários, está fechada desde meados de março, quando a CBF suspendeu as atividades de todas as suas seleções. Jorge estava de férias.





A morte de Jorge foi confirmada pela família e pela própria CBF. Segundo o GloboEsporte.com apurou, ele se sentiu mal na semana passada, quando apresentou sintomas como tosse seca e dores no peito, mas morreu antes de chegar a ser atendido em hospital.





– Meu pai era um apaixonado pelo que fazia, tinha o maior orgulho de trabalhar na Granja Comary, de ajudar a seleção brasileira – declarou uma das filhas.





A CBF informou ainda que está prestando assistência para a família.





Globo Esporte