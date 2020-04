Ídolo do Chelsea e da Inglaterra, ex-goleiro Peter Bonetti morre aos 78 anos

(Foto: Getty Images)









Estrela do Chelsea nas décadas de 1960 e 1970, o ex-goleiro Peter Bonetti morreu neste domingo, aos 78 anos. De acordo com comunicado do clube, Bonetti enfrentava uma doença não especificada há alguns anos.





A nota oficial do Chelsea aponta Peter Bonetti como "tecnicmanete inovador e incrivelmente corajoso". O ex-atleta era conhecido como "O Gato" e passou quase toda a carreira defendendo os Blues.





Bonetti é apontado como um dos jogadores mais inovadores da posição, uma vez que tinha menos de 1,80m e estava entre os grandes goleiros do mundo em sua época. Ele também é considerado pioneiro no processo de se adiantar na linha defensiva e até no uso de luvas.





O arqueiro era um dos grandes ídolos do Chelsea por conta das conquistas que a equipe teve em sua época - as poucas anteriores à "Era Abramovich", iniciada em 2004. Ele também se tornou o primeiro preparador de goleiros do clube de Londres.





Bonetti também fez parte da seleção inglesa nos anos 1960 e 1970, tendo disputado duas Copas do Mundo: a de 1966 - quando a Inglaterra foi campeã - e 1970.





Globo Esporte