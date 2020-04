Instituto Futebol de Rua promove campanha solidária para ajudar famílias durante pandemia

Para ajudar famílias que estão passando por dificuldades durante a pandemia da Covid-19, o Instituto Futebol de Rua começou nesta segunda-feira (27) uma campanha solidária para arrecadar alimentos, itens de higiene e produtos de limpeza. O objetivo é dar apoio às comunidades neste período de isolamento social e crise financeira.





Jogadores de futebol e ex-atletas, junto com o embaixador do projeto, Carlinhos Neves, já abraçaram a causa para ajudar na divulgação e arrecadação de donativos. Para o criador do Instituto Futebol de Rua, Alceu Neto, a campanha é mais uma forma de unir o esporte ao bem social. “O trabalho do Instituto é usar o esporte como ferramenta de transformação e, durante essa pandemia, não poderia ser diferente”, explica.





Nomes como Alex, Amoroso, Jô, Alexandre Pato e Kaká já confirmaram presença na campanha. Para Carlinhos Neves, embaixador do Instituto Futebol de Rua, a participação de atletas consagrados no esporte é essencial. “Achei bacana chamar amigos que fiz no futebol para nos ajudar na campanha pois eles são uma inspiração para os alunos do projeto e farão a iniciativa ainda mais especial”, conta.





As doações serão recebidas na sede do Instituto Futebol de Rua toda segunda e quarta-feira, das 9h às 12h, e nas terças, das 12h às 17h. Além disso, quem quiser ajudar pode realizar uma contribuição financeira por meio de depósito bancário. As cestas básicas e kits montados com os produtos serão retirados no Instituto por famílias em situação de vulnerabilidade social.









Confira os vídeos que serão publicados nas redes sociais do Instituto Futebol de Rua:





Instagram @institutofutebolderua













Serviço:





Campanha Solidária - Instituto Futebol de Rua









Doações: alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza.





Data: toda segunda e quarta-feira, das 9h às 12h, e nas terças, das 12h às 17h, no Instituto Futebol de Rua, ou em qualquer dia por meio de depósito bancário.





Local: Sede do Instituto - Rua Antônio Moreira Lopes, 190 - Cajuru, Curitiba - PR.





Conta bancária:

Instituto Futebol de Rua





CNPJ 08.607.847/0001-40





Banco do Brasil

Agência 1518-0

Conta Corrente 28234-0