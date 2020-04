Jogos da Liga dos Campeões da África são adiados devido ao coronavírus

(Foto: Jalal Morchidi/Anadolu Agency/Getty Images)

A Confederação de Futebol Africana (CAF) anunciou neste domingo (12) que adiou as semifinais da Liga dos Campeões da África devido ao novo coronavírus. A Covid-19 vem se alastrando rápido pelo continente nas últimas semanas.





"À luz das preocupações crescentes e da natureza evolutiva do COVID-19 (que levou a) a um bloqueio na maioria dos países, o Comitê de Emergência da CAF decidiu adiar as partidas até novo aviso. Um novo cronograma será anunciado no devido tempo", diz comunicado da CAF.





As semifinais da competição seriam entre Raja Casablanca, do Marrocos, contra Zamalek, do Egito, e Wydad Casablanca, também do Marrocos, contra o Al Ahly, do Egito, maior vencedor da competição com nove troféus.





As semifinais da Copa das Confederações Africana também forma adiadas, que serão disputadas ao mesmo tempo que a Liga dos Campeões.