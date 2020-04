Jornal alemão: retomada na Bundesliga teria limite de 239 pessoas no estádio

A Bundesliga teria uma meta estabelecida com números detalhados para a retomada do futebol no país, esperada para o início de maio. De acordo com reportagem do jornal Bild, há um limite previsto de pessoas envolvidas para a organização dos jogos do Campeonato Alemão, suspensos desde 11 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. Com portões fechados para a torcida, seria autorizada a entrada nos estádios de até 239 profissionais, de jogadores a gandulas.





A conta chega a 126 envolvidos dentro e fora do campo, com jogadores, treinadores, médicos, emissoras de TV e quatro apanhadores de bola. Pelo estádio, seriam autorizados 113, incluindo o serviço reduzido de segurança e jornalistas.





No único jogo da história da Bundesliga disputado com portões fechados na história, na vitória em casa do Borussia Mönchengladbach por 2 a 1 sobre o Colônia, em 11 de março, cerca de 600 profissionais foram autorizadas a entrar no estádio. Na época, somente eventos com mais de mil pessoas eram proibidos na Alemanha.





Globo Esporte