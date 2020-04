Jornal: Coman será multado por ir a treino do Bayern com carro de marca diferente de patrocinadora

(Foto: Getty Images)









Um dos poucos gigantes europeus a ter retomado os treinamentos em meio à pandemia do novo coronavírus, o Bayern de Munique teve um episódio de indisciplina um tanto quanto inusitado nesta sexta-feira. De acordo com o jornal "Bild", o atacante Coman será multado por ter chegado para a atividade usando um carro de marca diferente da que patrocina o clube.





O jornal indica que o francês utilizou um McLaren 720 S branco para ir até o treinamento desta sexta-feira, surpreendendo a diretoria, uma vez que os atletas são obrigados a usar carros da Audi para comparecer ao CT. Existe um compromisso publicitário com a marca alemã, e os jogadores estão cientes da punição em caso de descumprimento, uma vez que recebem veículos de presente no início da temporada.





O "Bild" ainda informa que Coman procurou o jornal para se manifestar de forma oficial sobre o incidente, pelo qual também já teriam passado atletas como Boateng e Süle.





- Quero me desculpar com o clube e com a Audi por não ter ido treinar com o carro que devia. O Audi tinha um retrovisor danificado. De todo modo, foi um erro - teria dito Coman.





Globo Esporte