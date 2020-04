Jornal diz que Bilbao e Roma podem desistir de sediar Eurocopa; executivo projeta decisão no fim do mês

O adiamento da Eurocopa para o ano que vem em meio à pandemia do coronavírus, que atingiu duramente o continente, levantou dúvidas sobre a realização do torneio em 12 sedes diferentes. E o jornal "Daily Mail" apontou nesta quinta-feira que alguns países estão pensando em abortar a realização das partidas do torneio. Mas um executivo da Uefa apontou que não há nenhum posicionamento neste sentido por enquanto, mas que o cenário deve ficar claro no fim do mês.





O chefe do Comitê Organizador Local de São Petersburgo - uma das sedes - veio a público comentar o artigo do diário inglês. E segundo Alexei Sorokin, não há motivos para , neste momento, confiar nas informações de que Roma e Bilbao poderiam ficar fora da edição.





- Prefiro ouvir as declarações oficiais da Uefa em vez das opiniões expressas por determinados meios de comunicação, mesmo que respeitados - apontou em entrevista à agência "Tass".





Segundo Sorokin, que também é membro do Comitê Executivo da Uefa, absolutamente todas as cidades-sedes originais participarão de videoconferências a partir desta semana para discutir a logística. Então, haverá o prazo para apresentação de documentos de garantias para a realização da competição em junho de 2021.





- Esta será a indicação de que uma cidade-sede específica está pronta ou não para seguir. Todas as cidades-sede têm tempo para refletir até o final do mês. Tudo ficará claro em 30 de abril, quando soubermos quais das cidades-sede da Eurocopa continuarão com a organização e quais decidirão abandonar esse processo - completou Sorokin.





A Uefa decidiu adiar, em 17 de março, a Eurocopa em um ano: marcada para ser realizada de 12 de junho a 12 de julho deste ano, ela ocorrerá entre 11 de junho e 11 de julho de 2021. Entretanto, a entidade não apontou possíveis mudanças nas sedes.





A edição de 2020 teria jogos realizados em 12 cidades de 12 diferentes países: Londres (Inglaterra), Munique (Alemanha), Roma (Itália), Baku (Azerbaijão), São Petersburgo (Rússia), Bucareste (Romênia), Amsterdã (Holanda), Dublin (Irlanda), Bilbao (Espanha), Budapeste (Hungria), Glasgow (Escócia) e Copenhague (Dinamarca).





A ideia de fazer uma Eurocopa espalhada pelo continente veio do ex-presidente da Uefa, Michel Platini, ainda em 2012, como uma forma de comemorar os 60 anos da competição, iniciada em 1960. O ato, entretanto, foi visto como político junto às federações, mesmo dificultando a logística da competição.





De acordo com o "Daily Mail", a Uefa está preocupada com a possibilidade de algumas sedes desistirem da realização dos jogos por conta da pandemia do coronavírus. A circulação de grandes números de estrangeiros por todo o continente poderia ser um fator para espalhar a COVID-19 novamente pelos países.





O jornal diz que as federações da Espanha e da Itália "expressaram dúvidas" quanto a honrar os compromissos para sediar os jogos em Bilbao e Roma - uma vez que os dois países foram os mais duramente atingidos pela doença no continente. O diário ainda cita que outros estádios têm reservas anteriores para o novo período da competição, no ano que vem. Seria o caso de Londres - que teria cancelado um contrato de shows em Wembley -, Glasgow e Dublin.





O "Daily Mail" destaca que a Uefa, inicialmente, estava comprometida a manter as 12 sedes, mas que "a posição começou a mudar". E indica que o atual presidente, Aleksander Ceferin, nunca foi um entusiasta da ideia de Michel Platini.





Globo Esporte