Knicks, Nets e NBA doam um milhão de máscaras para o estado de Nova York

O New York Knicks e o Brooklyn Nets, junto com a NBA, fizeram uma doação de um milhão de máscaras cirúrgicas para serem distribuídas aos trabalhadores essenciais do estado de Nova York. O estado é o centro da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos. Além das máscaras, Joe Tsai, proprietário dos Nets, doou mil ventiladores respiratórios. O anúncio foi feito por Andrew Cuomo, governador do estado.





A NBA e a WNBA, que é a liga feminina de basquete dos Estados Unidos, além dos jogadores e das franquias, já se comprometeram a doar US$ 50 milhões (R$ 260 mi) para os esforços e ajuda no combate ao novo coronavírus. Aos poucos, os produtos e alimentos estão chegando aos necessitados.





Já são mais de três mil mortes por conta do novo coronavírus na cidade de Nova York e foram reportados mais de 120 mil casos até o momento. Nos Estados Unidos, já foram computadas mais de oito mil mortes e 300 mil casos.





Globo Esporte