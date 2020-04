LaLiga usa futebol para dar dicas criativas que ajudam a prevenir o COVID-19

A LaLiga, que em conjunto com os patrocinadores do Campeonato Espanhol e os clubes, sob o conceito "LaLiga Se Joga Em Casa’, está produzindo diversos conteúdos para entreter os fãs e ajudar no combate à pandemia, além de dar algumas dicas que ajudam a prevenir o COVID-19.





Além da campanha "LaLiga Se Joga Em Casa", duas iniciativas foram criadas para arrecadar fundos para o combate à pandemia. O LaLiga Santander Challenge: Torneio de FIFA 20, em parceria com a EA Sports, entre os jogadores da primeira divisão do Campeonato Espanhol (cada jogador representando seu respectivo clube), que foi transmitido pelas redes sociais, e o dinheiro arrecadado (mais de €140 mil = cerca de R﹩ 776 mil reais) foi para ajudar na prevenção contra a pandemia.





E o LaLiga Santander Fest: Festival virtual da LaLiga, que reuniu mais de 50 artistas internacionais (como Alejandro Sanz, J Balvin, Luis Fonsi) e jogadores da LaLiga (Sérgio Ramos, Piquet) - cada um de sua casa -, obtendo uma audiência mundial de mais de 50 milhões de pessoas, arrecadando mais de € 1 milhão (quase R﹩ 6 milhões de reais). Dinheiro esse que será suficiente para adquirir 115 respiradores não invasivos, 435 mil máscaras de alto risco, 12,6 mil trajes de proteção estéreis descartáveis e 500 mil pares de luvas de proteção de vinil. Além disso, o banco Santander ainda doará mais 1 milhão de máscaras de alto risco. Todo o material será distribuído de acordo com as prioridades de saúde do governo, em coordenação com o Conselho Superior de Esportes (CSD).





Por fim, aproveitando o sucesso do LaLiga Challenge, foi criada a ‘Zona eLaLiga Santander’, novo programa semanal, que vai ao ar na próxima terça-feira, 07 de abril, às 15h (de Brasília). A iniciativa, totalmente inédita nesse ambiente, busca aproximar o setor de eSports a todos os seguidores da LaLiga Santander e LaLiga SmartBank, fazendo isso por meio de jogadores profissionais de futebol - bem conhecidos do grande público - e, é claro, pelos próprios representantes dos 34 clubes do eLaLiga Santander.