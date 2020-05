Liga formaliza fim do Campeonato Francês e declara PSG campeão da temporada 2019/20

Em votação com seus membros nesta quinta-feira, a Liga de Futebol Profissional da França (LFP) formalizou o que estava praticamente decidido: o Campeonato Francês 2019/20 não será retomado. Assim, declarou o Paris Saint-Germain campeão da temporada interrompida em 8 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. É o terceiro título seguido da equipe de Neymar, o nono da história do clube. O presidente Nasser Al-Khelaïfi dedicou a conquista aos profissionais de saúde.





- Gostaríamos de dedicar este título da Ligue 1 2019/2020 à equipe de saúde e a todos os heróis da linha de frente, cujo compromisso e auto-sacrifício por muitas semanas conquistaram nossa mais profunda admiração. Entendemos, respeitamos e apoiamos as decisões tomadas pelo governo francês para encerrar o campeonato. A saúde, como o governo sempre disse, deve ser a prioridade de todos - disse o dirigente em comunicado oficial do clube.





Foi credenciado ao Olympique de Marselha o segundo lugar, classificando o time diretamente para a fase de grupos da próxima Liga dos Campeões da Europa. O Rennes ficou em terceiro, garantindo pela primeira vez na sua história uma vaga na Champions, ainda que na fase preliminar. Só duas equipes foram rebaixadas, Amiens e Toulouse, e duas sobem, Lorient, campeão, e Lens, vice. A princípio, o 18º colocado da primeira divisão disputaria um playoff com o terceiro da segunda. Mas o Nîmes se livrou do risco de cair, e o Ajaccio terá que esperar mais uma temporada para voltar à elite.





Como a competição foi interrompida na 28ª rodada e só PSG e Strasbourg não conseguiram se enfrentar no dia 8 de março, sendo que essa diferença não afetaria qualquer das partes-chave da classificação final, o critério de pontos por jogo foi aplicado e praticamente replicou a classificação de quando o calendário de partidas parou. As diferenças foram a troca de posições entre Reims e Nice, quinto e sexto colocados, e Strasbourg e Angers, 10º e 11º, respectivamente.





- O ranking leva em consideração um índice de desempenho de acordo com o número de pontos marcados em todas as partidas disputadas. Para determinar os laços nesse índice de desempenho, confrontos específicos foram usados. É a mesma regra adotada pela Federação Francesa de Futebol - disse Didier Quillot, diretor executivo da LFP.





Finais das Copas e vagas na Liga Europa





Encerrada uma, planos para outra. Os dirigentes da LFP afirmaram que pretendem iniciar a próxima temporada da primeira e segunda divisão do Campeonato Francês no mais tardar no fim de semana de 22 e 23 de agosto. A data certa será decidida ainda em consulta com as donas do direito de transmissão das competições. Ainda há a questão das finais das Copas do país.





- Com esse respiro, existe "um euro". Demora 10 meses para criar um calendário sem muitas correspondências nos dias úteis e datas reprogramadas. Se pudermos retomar antes e abrigar as duas finais, da Copa da França e da Copa da Liga, iremos. No desenvolvimento do calendário, 2019/2020 está concluído, nós nos projetamos em 2020/2021 - disse Didier Quillot, diretor executivo da LFP.





Quartos separados, gandulas de máscara, imprensa limitada... Federação portuguesa traça regras para retorno da liga





A final da Copa da Liga seria disputada em 4 de abril, entre PSG e Lyon. A Copa da França estava programada para 25 do mesmo mês, com o time de Paris contra o Saint-Étienne. A possibilidade para o término desses dois torneios é com jogos em portões fechados, no início de agosto, mas depende da autorização do governo do país europeu.





O resultado dessas finais influencia a distribuição das vagas para a Liga Europa. Por enquanto, além do Lille, quarto lugar do Francês, Nice e Reims, quinto e sexto colocados, estão classificados. Mas podem perder vagas se Lyon ou Saint-Étienne forem campeões das Copas.





Globo Esporte