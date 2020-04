Liga Inglesa de Futebol anuncia acordo para adiar 25% dos salários de abril dos atletas

A Liga Inglesa de Futebol (EFL) anunciou nesta terça que selou um acordo com a Associação de Jogadores Profissionais (PFA) para o adiamento de até 25% do salários dos atletas correspondentes ao mês de abril.





- Uma proposta de compromisso foi acordada entre a EFL e a PFA para os clubes envolvidos em negociações de adiamento de salários com seus jogadores, o que significa que até um máximo de 25% dos vencimentos dos atletas de abril pode ser adiado condicionalmente - afirmou o comunicado.





No entanto, atletas que recebem até 2.500 libras (R$16.363) por mês - casos mais comuns à terceira e quarta divisões - não poderão ter seus vencimentos de abril adiados. Além disso, a redução de 25% não pode fazer com que nenhum atleta ganhe menos que as 2.500 libras mensais.





Outras condições de acordo, segundo o comunicado, devem ser negociadas individualmente entre clubes e atletas.





A PFA havia admitido em outra oportunidade que os atletas devem fazer parte do ônus financeiro causado pelo vírus, e que ia trabalhar ao lado das instituições responsáveis para encontrar o melhor caminho. Todo futebol profissional no país está suspenso desde o dia 13 de março.





Globo Esporte