Lokomotiv Leipzig, da 4ª divisão alemã, vende mais de 100 mil ingressos para "jogo invisível"

Os clubes que têm o desafio de arrecadar e engajar seus torcedores durante a interrupção dos campeonatos ao redor do mundo, por causa da pandemia do novo coronavírus, têm um exemplo e tanto a seguir. O Lokomotiv Leipzig, da quarta divisão da Alemanha, bateu os 100 mil ingressos vendidos para uma partida invisível, contra um adversário imaginário, marcada para 8 de maio. O contador no site oficial estava em 113.026 na manhã desta quarta-feira.





- Haverá uma transmissão ao vivo do estádio, os holofotes serão acesos e nossos comentaristas de rádio na Internet estarão trabalhando no jogo. Não posso revelar mais no momento. O dinheiro será usado para manter o Lokomotiv funcionando. Temos 300 jogadores jovens, precisamos pagar a equipe e cuidar das instalações - disse um porta-voz do clube à rede britânica BBC.















A campanha está na terceira semana, começou em 19 de março. Cada ingresso é vendido por um euro, cerca de R$ 5,68, de forma eletrônica. Os torcedores podem comprar quantos quiserem.





Primeiro campeão alemão da história, em 1903, quando ainda se chamava VfB Leipzig, o clube tem 126 anos de fundação e média de 3 mil torcedores nas partidas da quarta divisão atualmente. O confronto com mais presentes na temporada 2019/20 foi diante do Energie Cottbus, com 4.498 no Bruno Plache Stadion, cuja capacidade atual é de 7 mil. A cada dia de jogo, arrecada cerca de € 30 mil (R$ 170 mil).





A meta do Lokomotiv Leipzig é vender para o confronto invisível os 120 mil ingressos, como conseguiu em 1987, para a semifinal da Copa Europeia dos Campeões de Copa. Depois de vencer o Bordeaux por 1 a 0, na França, estabeleceu o recorde no jogo de volta no Zentralstadion, na cidade da antiga Alemanha Oriental - o estádio foi reformado e reaberto em 2004, com o novo nome de RB Arena. Perdeu no tempo normal pelo mesmo placar, mas avançou ao ganhar na disputa de pênaltis. Na decisão do título, foi superado pelo Ajax também pelo placar mínimo, em Atenas.





