Manuel Neuer desiste de renovar contrato com o Bayern, diz revista

O goleiro Manuel Neuer não deve renovar com o Bayer de Munique. Segundo a revista alemã "Kicker", o campeão mundial pela Alemanha em 2014 colocou um ponto final nas negociações e deve permanecer no clube somente até junho de 2021, quando encerra o contrato vigente.





De acordo com a publicação, Neuer estaria insatisfeito por dois motivos: o Bayern teria vazado informações sobre exigências salariais na imprensa e o fato da contratação em janeiro do goleiro Nubel, do Schalke.





Formado exatamente no mesmo Schalke, Neuer, de 34 anos, chegou ao Bayern de Munique em 2011, somando 373 jogos pelos bávaros, e conquistado sete Bundesligas e uma Liga dos Campeões.





Globo Esporte