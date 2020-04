Marcelo Melo aprova definição dos Jogos de Tóquio para julho de 2021

Primeiro foi o anúncio do adiamento para 2021. Agora, a definição da nova data. Os Jogos Olímpicos de Tóquio/2020 serão disputados entre os dias 23 de julho e 8 de agosto do próximo ano. Para os atletas, um tempo maior de preparação em meio a toda a indefinição provocada pela pandemia de COVID-19. O mineiro Marcelo Melo está na Flórida (EUA), mantendo os treinos físicos e em quadra na Saddlebrook Tennis Academy, em Tampa, durante a paralisação do circuito por causa do novo coronavírus, e voltou a comentar o apoio à decisão sobre a Olimpíada, desta vez com a confirmação do início no verão de 2021 no Japão.





"Até lá esperamos que esteja tudo resolvido e, assim, com certeza, será mais tranquilo para todo mundo. Os atletas terão mais tempo de preparação. Para mim também, vai melhorar, embora vinha jogando bem, tanto eu como o Bruno (Soares)", afirma Marcelo, patrocinado por Centauro, BMG, Itambé e Taroii, com apoio de Asics, Orfeu Cafés Especiais, Volvo, VOSS e Confederação Brasileira de Tênis.





"Como eu havia falado quanto ao adiamento, é uma decisão acertada, tanto para nós atletas, como para as pessoas que vão assistir, já que vivemos um momento de muita incerteza. Temos de olhar pelo lado da saúde agora, tomando muito cuidado, respeitando as orientações", completa Melo, que vem treinando com o amigo Alexander "Sascha" Zverev.





A previsão de retorno do circuito é para o dia 8 de junho. Os pontos dos rankings estão congelados. Marcelo e seu parceiro, o polonês Lukasz Kubot, ocupam a sexta colocação na Corrida para Londres, com 815 pontos. No ranking mundial individual de duplas, Melo e Kubot aparecem empatados em quinto lugar, com 5.140 pontos.