Médicos do Corinthians pesquisam protocolos para quando o futebol voltar

O departamento médico do Corinthians pesquisa e discute neste momento os diferentes protocolos que podem ser adotados quando for liberada a volta aos treinamentos do profissional, do time feminino e das categorias de base – algo ainda sem data para ocorrer.





Consultor médico do clube, Joaquim Grava tem conversado sobre as opções com os médicos que atuam no dia a dia do futebol: seu filho Ivan Grava, além de Júlio Stancati e Ana Carolina Ramos e Cortê. Há discussões por WhatsApp com médicos de outros clubes brasileiros também.





Por enquanto, ainda não há previsão de retorno. Uma reunião na quarta-feira entre a Federação Paulista de Futebol e os dirigentes dos clubes que jogam o Paulistão (por videoconferência) deve clarear mais o cenário, mas ainda não deve estabelecer nenhuma data para a volta aos campeonatos.





De qualquer maneira, os médicos do Timão buscam informações diárias e simulam possíveis opções para já terem uma estratégia montada para o dia em que os treinamentos sejam liberados.





O elenco, por exemplo, pode ser dividido em diferentes blocos para evitar aglomerações. Segundo Ivan Grava, o Corinthians fará testes em todos os jogadores e funcionários no retorno.





– Estamos buscando informações, ainda não compramos nada (nenhum teste), podem surgir coisas novas. Na última quinta-feira soubemos de um novo teste que tem uma boa especificidade para mostrar se alguém já foi imunizado ou não pela Covid-19. Mas ainda não temos nada definido, estamos apenas bolando um protocolo – explicou o médico Ivan Grava.





Em entrevista para o jornalista Fernando Galvão, o médico do Timão disse que o meia-atacante Luan teve apenas um mal-estar na partida contra o Ituano e que não ficou doente. Além disso, diz que não há mais suspeita de coronavírus num funcionário do CT que apresentava sintomas da doença.





Globo Esporte