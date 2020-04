Messi desmente notícias sobre transferências e suposto pagamento da fiança de Ronaldinho

Em quarentena em Barcelona duranta pandemia do novo coronavírus, Lionel Messi usou os stories do Instagram para desmentir três notícias que circularam nos últimos dias envolvendo seu nome. Uma delas, um tanto surreal: Messi teria pago a fiança de Ronaldinho Gaúcho, que deixou a prisão no Paraguai na última terça-feira.





As outras duas eram sobre possíveis transferências para Newell´s Old Boys, clube que o revelou na Argentina, e Inter de Milão, numa suposta negociação envolvendo o compatriota Lautaro Martínez.





- O que disseram neste mesmo veículo sobre o Newell´s há algumas semanas era falso. Menos mal que ninguém acredita - escreveu Messi, usando as hashtags "Mentira nº1", "Mentira nº 2" e "#FAKENEWS" sobre as notícias publicadas pelo Twitter da emissora "TNT Sports". No caso, a hashtag "fake news" foi exatamente sobre a suposta fiança para R10, com quem Messi jogou no Barcelona nos anos 2000.





Segundo o jornal "Sport", Messi está farto de fake news envolvendo seu nome, incluindo aí também os ataques promovidos por "robôs" nas redes sociais que teriam sido contratados pelo presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu (e negadas pelo dirigente).





Globo Esporte