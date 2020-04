Newcastle deve ser adquirido por fundo da Arábia Saudita; autoridades tentam impedir negócio

Príncipe Mohammed bin Salman (Foto: Getty Images)





O Newcastle United Football Club, time da primeira divisão inglesa, pode ser adquirido pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita nos próximos dias. O investimento poderá formar um time “galáctico” no The Magpies e tirar a equipe das mãos de Mike Ashley.





Segundo o site Goal.com, a mudança de ares é vista com bons olhos pelos torcedores, que esperam por mudanças no clube após dois rebaixamentos na era Ashley, o que frustrou alguns torcedores do clube de Tyneside.





Os valores giram em torno de 300 milhões de libras (US$ 375 milhões) e seria comandado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O árabe está envolvido em investimentos com empresas como Saudi Aramco, Uber e SoftBank. O Newcastle teria como presidente o árabe Yasir Al-Rumayyan.





Caso seja adquirido, o PIF ficaria com 80% do clube e os 20% seriam divididos entre os PCP Capital Partners, de Amanda Staveley (10%), e os empresários britânicos irmãos Reuben (10%).





Staveley é a empresária britânica responsável pelo intermédio da compra do Manchester City pelo Sheikh Mansour, de Abu Dhabi, em 2008. A empresária está envolvida em diversas negociações com o Newcastle desde 2017, quando Ashley inicialmente colocou o clube à venda.





“Depois que o acordo se desintegrou, Ashley descreveu as negociações como ‘exaustivas, frustrantes e uma completa perda de tempo’, mas Staveley não se deixou levar pelos comentários desdenhosos do magnata do varejo esportivo, dizendo ao The National em 2019 que era preciso ‘correr água debaixo da ponte’,”, informa o site Goal.com.





O St James 'Park deve receber grandes investimentos (Foto: Getty Images)



Intermédio do governo britânico

Entretanto, o governo britânico deve intervir nesta negociação após a suspeita de transmissões piratas de partidas da Premier League para o Oriente Médio através de um canal do país. Segundo Clive Betts, membro do Parlamento Britânico e Presidente do Grupo Parlamentar do Futebol, a suspeita será investigada pelo governo antes do acordo com os The Magpies ocorrer.





De acordo com a emissora Arbasat, é falsa a informação que o canal use frequências para transmitir jogos do Inglês ilegalmente. O secretário da Cultura inglesa, Oliver Dowden, disse que esta é uma situação que a organização da Premier League deverá resolver, mas que acha necessária a intervenção do governo.





“O governo não pode ficar sentado esperando, temos uma responsabilidade. Eles deveriam estar investigando. O futebol é o esporte mais importante do país e há um interesse nacional nisso”, disse ele à "BBC".

Efeitos

Entretanto, a negociação não é vista com bons olhos, principalmente pela Anistia Internacional, que acusa a Arábia Saudita de violação dos direitos humanos na Guerra do Iêmen e, recentemente, na morte do jornalista Jamal Khashoggi dentro da embaixada saudita na Turquia.





De acordo com a imprensa inglesa, o consórcio saudita já adiantou cerca de 17 milhões de libras (R$ 111,2 milhões) em um pagamento não reembolsável para o proprietário do clube, Mike Ashley. Ainda faltam ser pagos cerca de 300 milhões de libras (R$ 1,96 bilhão).





“Por que você assina contratos e paga dinheiro para ter os direitos de uma transmissão, se tem outros canais passando de graça? Isso prejudica toda a Premier League. É uma acusação de roubo de três anos dos direitos de transmissão”, afirma Clive Betts.

Time de estrelas

A imprensa britânica já aponta o time de estrelas que o Newcastle deve montar. Nomes como Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Gareth Bale e o atacante do Lyon, Moussa Dembele, são alvos da equipe inglesa. O técnico Massimiliano Allegri é apontado como possível substituto de Steven Bruce, mas Mauricio Pochettino, ex-técnico do Tottenham, também tem o nome ventilado nos bastidores.