Jogador do Lokomotiv Moscou morre enquanto treinava sozinho

O Lokomotiv de Moscou anunciou nesta segunda-feira o falecimento do defensor de 22 anos Innokentiy Samokhvalov durante uma sessão de treinamento individual. Detalhes da tragédia ainda estão sendo esclarecidos.





Samokhvalov, assim como o restante da população, estava confinado como medida de precaução diante do coronavírus. Ele deixou a esposa e um filho.





- Ele se sentiu mal durante uma sessão de treinamento individualizado. As circunstâncias estão sendo esclarecidas. Era um garoto amável e simpático, um bom amigo. É uma grande dor para toda nossa família - informou o clube russo em comunicado.





No clube desde 2015, Samokhvalov ainda não havia estreado na equipe principal do Lokomotiv e atualmente defendia o Kazanka, filial do popular clube de Moscou e que disputa a terceira divisão russa.





O técnico do Kazanka, Alexander Grishin, afirmou à agência R-Sport que o defensor faleceu após sofrer "uma parada cardíaca".





Globo Esporte