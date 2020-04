Palmeiras pede mais tempo ao Nacional para pagar parcela da contratação de Matías Viña

(Foto: Fabrício Crepaldi)









O Palmeiras solicitou ao Nacional, do Uruguai, mais tempo para cumprir as obrigações financeiras restantes pela contratação do lateral-esquerdo Matías Viña.





O atleta de 22 anos foi contratado pelo Verdão no dia 31 de janeiro. O acordo foi fechado em R$ 16,5 milhões na época, em três vezes. Após acordo com os uruguaios, a diretoria do Palmeiras pagou dois terços da parcela de março. O restante seria pago em abril, mas o Verdão negocia para quitar este valor no segundo semestre.





Sem jogos, houve diminuição na entrada de dinheiro e consequentemente uma preocupação maior com fluxo de caixa. O Dinamo de Kiev, por exemplo, solicitou ao Verdão quitar uma das parcelas da venda de Tchê Tchê, que venceria em março, somente no segundo semestre.





A informação do pedido alviverde foi publicada neste domingo pelo Ovación Digital, do El País, do Uruguai. O Palmeiras tem expectativa de conseguir manter nos próximos meses a cota de seus patrocinadores. O investimento da Crefisa e da FAM, por exemplo, é de R$ 81 milhões por ano apenas pela exposição das marcas no uniforme alviverde.





O clube, porém, tem cautela para avaliar a situação financeira durante o período sem jogos por causa da pandemia do novo coronavírus. Com o grupo de férias até o fim do mês, ainda se discute quais medidas serão tomadas a partir de maio.





Na semana passada, as equipes que disputam a Série A1 do Campeonato Paulista decidiram com a Federação Paulista de Futebol que o torneio será disputado dentro de campo, mas ainda não há prazo para a retomada da competição. Os clubes discutem com a entidade protocolos de saúde e de segurança.





