Pato, do São Paulo, admite sonho de retornar ao Milan: "Venço a Libertadores e posso voltar"

Em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o atacante Alexandre Pato, do São Paulo, admitiu o sonho de retornar ao Milan. Ele, porém, diz que pretende vencer a Libertadores primeiro.





– Gostaria muito de voltar à Europa. Então, faço um bom ano, venço a Libertadores e posso voltar. Ao Milan, seria realmente bonito – afirmou o jogador em entrevista publicada nesta segunda-feira.





O São Paulo disputa a Libertadores neste ano, mas o torneio está paralisado por causa da pandemia de Covid-19. O jogador disse à "Gazzetta" estar feliz com seu momento no clube.





– Muito bem, estamos voltando a ser o São Paulo que todos admiravam. Estou jogando na ponta, livre para me movimentar. Escolhi o número 7.





Pato defendeu o Milan por cinco anos, entre 2007 e 2012, quando retornou ao Brasil para jogar no Corinthians.





Na equipe italiana, fez 150 jogos e 63 jogos. Venceu um campeonato italiano (2010/11) e uma Supercopa local (2011).





Na mesma entrevista, Pato elogiou Kaká e indicou o ídolo são-paulino como dirigente do Milan. E, brincando, se ofereceu para ajudá-lo na função:





– Pode ir bem de dirigente, é muito inteligente. E faria uma bela dupla com Maldini (diretor técnico do Milan). Eu mesmo me ofereço, se acharem que serve...





Globo Esporte