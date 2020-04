Ponte Preta busca reforços na luta para se livrar do rebaixamento no Campeonato Paulista

(Foto: Álvaro Jr/ PontePress)









Em situação complicada no Campeonato Paulista, a Ponte Preta tem aproveitado a paralisação do campeonato devido à pandemia de coronavírus para tentar resolver carências do elenco. Segundo o técnico João Brigatti, a equipe busca reforços ainda para as rodadas finais do estadual, mas tem esbarrado na situação do mercado.





- Nós estamos trabalhando em cima de reforços. Volto a dizer, o mercado está muito difícil e inflacionado demais. As peças que nós temos contatado, principalmente para poder reforçar o nosso elenco, principalmente nessas duas partidas do Campeonato Paulista, muitas equipes que nós entramos em contato não liberam os jogadores até os términos dos Campeonatos Regionais - explicou o treinador em entrevista à Rádio Bandeirantes, de Campinas.





Segundo o treinador, que chegou a dizer que a Macaca vai para o tudo ou nada no Paulistão, a equipe busca pelo menos duas peças para os jogos contra Novorizontino e Mirassol, mas por causa das dificuldades, deve jogar com o mesmo elenco nas rodadas finais





No entanto, para a Série B, o time deve passar por diversas mudanças.





- Para o Campeonato Brasileiro, a gente já tem muitas situações alinhavadas e muitas coisas até, eu diria, praticamente fechadas. - disse. - Eu acredito que, no Campeonato Brasileiro, nós necessitamos de um elenco muito forte, até pela logística. Nós já conversamos bastante a respeito disso. Você vai necessitar de um elenco muito forte e que, na sequência de jogos, não venha a sentir. Então é em cima disso que a gente tem trabalhado bastante - afirmou.





Brigatti revelou ainda o perfil de jogadores que estão sendo buscados pela comissão técnica.





- Que sejam jogadores, logicamente, com uma idade boa, que tenham força, que tenham virilidade, que tenham a qualidade técnica também, logicamente, mas que já esteja cascudo dentro da divisão. Isso é para que venha vestir a camisa da Ponte Preta e, no abafo da torcida e na cobrança do seu torcedor, principalmente de vocês da imprensa, não venha a sentir. Então é esse perfil que a gente tem buscado - concluiu.





Globo Esporte