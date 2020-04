Presidente da Conmebol espera que pandemia passe logo, mas não descarta Libertadores com “estádios vazios”

(Foto: Getty Images)

A Conmebol continua em busca de solucionar a paralisação da Copa Libertadores, que ainda disputava a fase de grupos antes de ser interrompida pelo coronavírus. Mesmo com o avanço da doença pela América do Sul, sem previsão de quando deve ser controlada, o presidente da entidade sul-americana, Alejandro Domínguez, é otimista com relação ao retorno da competição.





“Acho que as coisas voltarão ao normal, mas isso vai levar tempo. E é claro que quero ver estádios cheios. Mas se a forma de ter o futebol de volta é jogar sem torcedores, então é assim que vamos jogar”, disse o mandatário em entrevista à Reuters.





Recentemente, o presidente disse que só retornaria a Libertadores, assim como a Copa Sul-Americana, quando todos os campeonatos de todo o continente retornassem. No entanto, a expectativa ainda é muito pequena, pois alguns países podem retornar suas competições, enquanto outros devem permanecer parados.





“A Libertadores pode recomeçar quando os campeonatos locais voltarem, embora a capacidade de transporte também seja importante, tendo em vista que a maioria dos países fechou suas fronteiras”, admitiu Domínguez.





A Libertadores está suspensa até o dia 5 de maio, tendo disputado duas rodadas da fase de grupos. A Conmebol já adiantou o pagamento de parte da premiação relativa a esta fase da competição.