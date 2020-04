Presidente da FPF garante que Paulistão será concluído: "Futebol se decide dentro de campo"

A Federação Paulista de Futebol convocou os representantes dos 16 clubes do Campeonato Paulista para uma reunião por videoconferência na quarta-feira, quando será discutida a continuidade da disputa, mas nesta segunda o presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, já adiantou a posição que será passada aos dirigentes: o Paulistão vai ser concluído.





Em entrevista ao programa Fox Sports Rádio, ele não deu detalhes de como pretende dar sequência ao campeonato, nem soube estipular uma data para a retomada, mas garantiu que o torneio será resolvido "dentro de campo". Foi a primeira manifestação pública do presidente sobre o futuro da competição depois da suspensão por tempo indeterminado devido à pandemia do novo coronavírus.





- Apesar de alguns não acreditarem ou quererem, todos os campeonatos que começaram vão terminar. Isso é fato. É a grande vontade da maioria dos clubes, mas só vamos voltar a jogar de acordo com as orientações da medicina, da ciência e das autoridades públicas. Não tem asteriscos, vamos terminar, não sabemos quando, não estamos marcando data, dia, hora, mas não há nenhuma possibilidade de casuísmo, de decidir com a caneta. Futebol se decide dentro de campo e é assim que ele será decidido, dentro de campo.





Segundo Reinaldo Carneiro Bastos, os estaduais possuem vantagens na questão de logística em relação às disputas nacionais.





- Apesar de saber que vamos enfrentar enormes dificuldades, os estaduais são mais simples de retornar: não têm avião, aeroporto, viagem interestadual ou internacional. O futebol de São Paulo é cumpridor dos seus compromissos. Nós vamos entregar todas as competições que já começamos. Nada está descartado. Qualquer hipótese será analisada.





O Paulistão foi paralisado em 16 de março, ao fim da décima rodada, a dois jogos do término da primeira fase, restando a definição dos confrontos das quartas de final e também dos dois rebaixamentos.





Globo Esporte