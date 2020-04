Presidente do PSG respeita decisão de governo francês e fala em jogar Champions no exterior

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, comentou nesta terça-feira sobre a decisão do primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, em manter a proibição de esportes coletivos no país, inclusive o futebol, até o fim da temporada.





Segundo Philippe, competições iniciadas no ano passado não poderão ser concluídas. A Federação Francesa e a Liga de Futebol Profissional (LFP) ainda não se manifestaram a respeito, mas é possível que o Campeonato Francês 2019/20 seja encerrado sem a realização de novos jogos.





Isso geraria um problema para o PSG, que ainda está vivo na Liga dos Campeões. Logo antes da pausa por conta da pandemia do coronavírus, o time de Neymar e Mbappé eliminou o Borussia Dortmund e classificou-se para as quartas de final.





Al Khelaifi afirmou que o PSG tem planos de disputar a Champions – a Uefa quer encerrar suas competições no campo – e avalia a possibilidade de mandar jogos no exterior.





- É claro que respeitamos a decisão do governo francês, mas planejamos competir na Liga dos Campeões em acordo com a Uefa, onde e quando ela acontecer. Se não for possível jogar na França, nós jogaremos no exterior, sujeitos às melhores condições para nossos jogadores e à segurança de todos os nossos funcionários – disse o presidente.





