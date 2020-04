Programa do COI aumenta ajuda aos comitês olímpicos nacionais em mais de R$ 140 milhões

Criado para ajudar atletas e comitês olímpicos nacionais, o fundo de "Solidariedade Olímpica", do Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta sexta-feira, 24 de abril, um aumento de US$ 25 milhões (mais de R$ 140 milhões) em relação ao que seria disponibilizado anteriormente. A decisão foi tomada com base no adiamento das Olimpíadas de Tóquio para 2021, o que deve impactar em mais custos de preparação às organizações e competidores.





Agora, um total de US$ 57 milhões (mais de R$ 320 milhões) será colocado à disposição de um total de 185 comitês olímpicos nacionais e vai auxiliar na participação de 1.600 atletas de todo o mundo. Além de bolsas concedidas a competidores em situação mais difícil, a "Solidariedade Olímpica" é primordial para a participação de atletas refugiados.





A ideia desses auxílios concedidos pelo COI é que, com essa quantia, os comitês nacionais tenham melhores condições de custear as viagens feitas durante o período de preparação e também para a disputa dos Jogos Olímpicos, bem como as acomodações dos atletas durante as competições.





A nota oficial indica ainda que um plano de Solidariedade Olímpica para 2024, em Paris, já está sendo traçado e deve ser anunciado até o fim de 2020. Com a crise mundial causada pela pandemia do novo coronavírus, o COI afirma que vai levar em conta a situação atual para definir os custos para os próximos Jogos.





Globo Esporte