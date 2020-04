PSG avança em conversas por Alex Telles, e venda pode render "bolada" a Grêmio e Juventude

Após quatro temporadas de protagonismo, Alex Telles já manifestou o desejo de deixar o Porto para atuar em novos ares a partir da retomada do futebol. A venda do lateral-esquerdo é iminente, com o PSG como destino mais provável, e renderá uma bolada para os cofres de Grêmio e Juventude.





Conforme apurado pelo GloboEsporte.com, as tratativas entre PSG e Porto estão avançadas. O clube francês já tem o aval para tratar diretamente com Pini Zahavi, um dos maiores agentes do mundo e que participou, por exemplo, da transação de Neymar do Barcelona ao Paris.





Mas o Chelsea também tem interesse na contratação do lateral. Em fevereiro, os Blues fizeram uma investida "forte" por Alex Telles, mas a paralisação do futebol por conta do coronavírus esfriou as conversas.





Ciente do desejo do atleta de mudar de ares, o Porto já trata como certa a saída do jogador. No ano passado, o clube português só aceitava a saída pelo valor da multa rescisória, na casa de 40 milhões de euros.





Grêmio e Juventude de olho





O valor da negociação, porém, ficará na casa dos 25 milhões de euros (R$ 144,2 milhões), com variáveis e bônus que podem elevá-la à faixa dos 30 milhões de euros. Do outro lado do Atlântico, Grêmio e Juventude aguardam o desfecho para ver pingar uma boa grana nos cofres pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, por serem clubes formadores do atleta.





De acordo com o site Rede do Futebol, o Juventude tem direito 3,35% do valor da negociação. Caso a venda seja fechada por esse valor, o Ju receberá 837,5 mil euros (R$ 4.832.375). O mecanismo de solidariedade dá direito ao Grêmio de receber 0,56% da negociação - 140 mil euros (R$ 807,8 mil).





Revelado pelo Juventude, Alex Telles foi contratado pelo Grêmio em dezembro de 2012. O Tricolor negociou o atleta com o Galatasaray, da Turquia, no final de 2013, por 7 milhões de euros (R$ 22 milhões à época).





O lateral teve uma passagem por empréstimo pela Inter de Milão antes de chegar ao Porto em 2016. Campeão Português em 2017/2018, o brasileiro é o lateral-esquerdo com mais gols na história do clube - são 21 em 183 jogos. Antes da parada do futebol, ele somava 10 gols em 40 jogos na temporada.





Globo Esporte