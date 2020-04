Quadras do US Open recebem os primeiros pacientes com coronavírus

(Foto: Getty Images)









O complexo que anualmente abriga o US Open, um dos quatro Grand Slams da temporada de tênis, em Nova York, começou a receber na última sexta-feira (10 de abril) os primeiros pacientes de Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus. O Centro Nacional de Tênis Billie Jean King, no Queens, foi transformado em hospital de campanha temporário com 470 leitos, 20 deles de UTI, como parte dos esforços para aumentar a oferta de tratamento a pacientes durante a pandemia. O local também é usado para produzir 25 mil refeições diárias para trabalhadores da saúde, pacientes e outras pessoas necessitadas. O estado de Nova York tem, até o momento (11/4), mais de 160 mil casos de coronavírus, com mais de 8 mil mortes. Outros hospitais foram improvisados em locais como o Central Park e um navio da Marinha americana.





O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, esteve no local, de onde fez um pronunciamento com uma atualização dos dados da doença na cidade. E escreveu em seu twitter oficial:





- Vejam o Centro Nacional de Tênis Billie Jean King. Há uma semana, eram quadras de tênis. Agora, são 470 leitos de hospital recebendo hoje pacientes do Hospital Elmhurst.





Ainda não houve nenhum anúncio sobre adiamento ou cancelamento do US Open 2020, marcado para acontecer entre 31 de agosto e 13 de setembro. Entre os outros três torneios de Grand Slam da ATP, o Austrália Open já aconteceu, em janeiro, e foi vencido pelo sérvio Novak Djokovic, entre os homens, e pela americana Sofia Kenin, entre as mulheres; Wimbledon, marcado inicialmente para começar em 29 de junho, foi cancelado; e Roland Garros, que aconteceria em maio, foi adiado para 20 de setembro.





Globo Esporte