Real Madrid acelera obras, e estádio Santiago Bernabéu tem quase todo teto removido

A paralisação do futebol devido à pandemia do novo coronavírus teve um lado positivo para o Real Madrid. Sem jogos há um mês e meio, o clube acelerou as obras do estádio Santiago Bernabéu. A reforma ficou parada por duas semanas, no período de maior crise na Espanha por cona da doença. No entanto, foi retomada no último dia 20 e, segundo o jornal “Marca”, a atual fase está adiantada 50%.





A empresa que faz a reformulação da casa do Real Madrid alega que está respeitando os protocolos de segurança para minimizar ao máximo os riscos de contágio. Perfis de torcedores e ligados aos responsáveis pelas obras foram criados e acompanham diariamente a reforma. Em foto publicada pela página “Infinite Madrid”, o estádio aparece com boa parte do teto removido.





Veja como está o Santiago Bernabéu...









E compare com o Santiago Bernabéu antes do início das obras:









E veja como vai ficar o Santiago Bernabéu:







🚀 El Santiago Bernabéu del futuro.#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/ETgLVRpznD 🏟️✨ Por muchos momentos más inolvidables en casa...🚀 El Santiago Bernabéu del futuro. #RMFansEnCasa April 13, 2020





Os pilares que sustentarão o teto retrátil começaram a ser levantados, além de novas torres de acesso. A parte exterior é a que ocupará a maior parte das novidades do novo Bernabéu. O estádio terá uma fachada especial feita de placas de aço inoxidável. A cobertura permitirá fechar por completo o local em 15 minutos





O projeto inicial previa que o Real Madrid não deixaria de jogar no estádio durante a reforma, que deve acabar para a temporada 2022/23. No entanto, o clube merengue pode manter o ritmo atual das obras mesmo quando o futebol voltar.





O Campeonato Espanhol deve seguir sem torcida, ao menos, até 2021. Até lá, o Real planeja mandar seus jogos oficiais no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Valdebebas, no seu centro de treinamentos.





O projeto também prevê remodelação das ruas e praças ao lado e a construção de um telão em 360º e novas áreas comerciais. A capacidade do estádio não será alterada. O valor total da reforma está previsto em € 575 milhões (R$ 3,5 bilhões, na cotação atual), que o Real planeja pagar em até 35 anos.





Globo Esporte