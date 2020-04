Roger Federer sugere fusão entre a ATP e a WTA no tênis e ganha apoio de Rafael Nadal

(Foto: Paul Kane/Getty Images)









A paralisação do circuito do tênis até ao menos o dia 13 de julho por conta da pandemia do novo coronavírus tem feito com que alguns dos principais jogadores pensem em formas de evolução do esporte. Roger Federer, um dos maiores tenistas de todos os tempos, sugeriu nesta quarta-feira que as associações profissionais masculina e feminina (ATP e WTA, respectivamente) pudessem se unir ao menos na parte administrativa em prol de um melhor entendimento para os fãs da categoria.





- Só imaginando... eu sou o único que está pensando que agora é o momento para que o tênis masculino e feminino poderia se unir e se tornar um só? Estou imaginando uma fusão entre a ATP e a WTA. Não estou falando em fundir as competições na quadra, mas sim os governos que regulam os circuitos profissionais masculino e feminino - escreveu o tenista.





Atualmente, o tênis profissional tem uma federação geral para as duas categorias, a ITF (Federação Internacional de Tênis), que ajuda na organização dos Grand Slams, promove os torneios entre nações (Copa Davis e Fed Cup) e também regula o tênis de base, com o circuito Future e juvenil. No entanto, o profissional é feito de forma separada, com base nas decisões da ATP e da WTA.





Apesar de serem instituições independentes, ATP e WTA têm atuado juntas em diversas ocasiões. Em quadra, há torneios como Indian Wells e Miami Open, por exemplo, que ocorrem simultaneamente. Além disso, fora das quadras, as duas organizações têm tomado decisões em conjunto sobre os desdobramentos da pandemia pelo novo coronavírus.





Pouco depois de suas primeiras mensagens, Federer seguiu na sua ideia, afirmando que uma fusão ajudaria no entendimento do esporte por parte dos fãs, com um sistema único de ranking e de categoria de torneios - hoje feitos de forma diferente por ATP e WTA.





- Isso provavelmente deveria ter acontecido há muito tempo, mas talvez agora seja realmente a hora. São tempos difíceis em todos os esportes e podemos sair disso com dois corpos enfraquecidos ou um corpo mais forte - afirmou Federer.





Rapidamente, o tweet de Federer repercutiu. Rafael Nadal respondeu a Federer dizendo: "Como você sabe pelas nossas discussões, eu concordo completamente com isso. Seria ótimo sair desse momento de crise mundial com essa união entre o tênis masculino e o feminino em uma só organização".





Sempre polêmico, o australiano Nick Kyrgios pareceu não concordar com a ideia do ex-número 1 do mundo e respondeu apenas com um "sim" para a pergunta do suíço se ele seria o único a pensar na fusão entre as entidades. No entanto, várias jogadoras do circuito feminino como Belinda Bencic, Simona Halep, Garbiñe Muguruza, Petra Kvitova e até mesmo Billie Jean King se posicionaram a favor da ideia proposta.





Globo Esporte