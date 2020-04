Roxo e rosa: vazam na internet fotos das supostas novas camisas do PSG

Ainda não se sabe como será a próxima temporada do futebol europeu (e nem tampouco como será concluída a atual por causa da pandemia do coronavírus), mas o "mundo da moda boleiro" não pára. Depois do Barcelona, foi a vez do PSG ter seus novos uniformes vazados nas redes sociais.





As camisas número 1 e 2 ("home" e "away" na nomenclatura usada pelos europeus) não sofrerão muitas alterações. A branca, por exemplo, ganhará golas e terá a listas verticais mais ao centro do uniforme (e não no lado como a atual).









Agora, o terceiro uniforme (ou "alternative") será roxo, enquanto ainda uma quarta camisa será na cor rosa (veja na foto mais acima).









Globo Esporte