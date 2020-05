(Foto: Jim Young / Reuters)









Punida em dezembro com uma suspensão por quatro anos em Olimpíadas e Campeonatos Mundiais, a Rússia está próxima de viver um novo escândalo de doping, de acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada). Nesta quinta-feira, a entidade informou que concluiu os exames das amostras de 298 atletas, mas que outras 57 ainda estão à espera de resultados.





- Esta foi a investigação mais complexa da história. Foi uma mobilização enorme, 24 terabytes de dados, centenas de atletas em 28 organizações e produziu resultados reais - afirmou o presidente da Wada, Witold Bańka.





Do total de 298 amostras, a Wada destacou que encontrou indícios de manipulação de resultados em 145. E outras oito também apresentaram algum tipo de irregularidade.





A agência não revelou os nomes dos atletas envolvidos mas confirmou que eles pertencem a 27 federações esportivas internacionais. Os resultados já foram enviados a cada instituição para as providências serem tomadas e, caso não ocorram, a Wada garantiu que pode entrar diretamente no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) para punir os culpados.





Novos casos





O escândalo de doping que atingiu a Rússia começou após a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014. Na ocasião, autoridades do governo russo foram acusados de acobertar um esquema de fraudes nos resultados dos exames para beneficiar os seus atletas.





E o presidente da Wada enfatizou que o trabalho de investigação da agência não terminou. Principalmente, porque um novo arquivo, com 57 amostras, foi descoberto no Laboratório de Doping de Moscou.





- Este não é o fim do caminho. Há ainda mais análises das amostras recuperadas, que está em curso. A Wada já descobriu 57 casos, além de dezenas que foram apresentados e tiveram processos de investigação abertos diretamente pelas Federações Internacionais, como ocorreu com levantamento de peso e atletismo - destacou Bańka.





Durante toda o curso das investigações, a Rússia negou qualquer tipo de envolvimento estatal na manipulação dos resultados dos exames de seus atletas.





Globo Esporte