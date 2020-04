Satisfeita com Fahel, direção do Comercial confia em manutenção do comando para sequência da A3

(Foto: Rafael Alves/Comercial FC)









Enquanto aguarda uma resolução de bom senso entre as entidades do futebol para que o calendário brasileiro possa ser retomado sem maiores prejuízos esportivos aos clubes, o Comercial mostrou confiança na manutenção de Fahel Júnior e do elenco para uma possível sequência da Série A3, paralisada desde o dia 16 de março pela Federação Paulista de Futebol (FPF) por conta da pandemia do novo coronavírus.





Contratado na quinta rodada para substituir Roberval Davino, Fahel fez o Comercial sair da antepenúltima posição, com um aproveitamento de 16,7%, e saltar ao quinto lugar, com 76% de aproveitamento dos pontos. Foram cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota – 16 pontos em 21 disputados.





– O Fahel está animado no Comercial, com muito otimismo, está realmente conosco. Super identificado com o clube. Temos nos falado diariamente, claro que ele não está feliz com essa situação de momento [da quarentena e paralisação das atividades], mas está contente com o que tem feito no clube – afirmou José Lourenço.





A Série A3 estava prevista para terminar em 17 de maio, porém, ainda não há estimativa de retomada do calendário e nem se a competição terá continuidade.





Globo Esporte