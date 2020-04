Sesi cancela negociações e não terá time adulto

(Foto: Filipe Andrade/CBV)









Mais um péssima notícia para o vôlei nacional. O Sesi não terá uma equipe adulta na próxima temporada do vôlei masculino.





Segundo apurou o Web Vôlei, o clube paulista, atual campeão da Libertadores, já comunicou atletas e empresários. O orçamento não foi aprovado e existe a intenção da continuidade do projeto, na próxima temporada, com uma equipe juvenil, sem atletas profissionais no elenco. Até essa possibilidade de um time formado apenas pelas categorias de base é incerta neste momento.





Com isso, quem tinha a renovação apalavrada está liberado. Nesta lista estão o campeão olímpico Éder, o também central Barreto, além dos pontas Lucas Lóh e Birigui. Reforços acertados também voltam para o mercado. O levantador Thiaguinho, após uma temporada na França, é um exemplo.





Da espinha dorsal, o Sesi já havia perdido Alan para o Sada Cruzeiro, enquanto o levantador William, o outro campeão olímpico do time paulista, tem uma situação encaminhada com o Fiat/Minas. Murilo, o principal símbolo do projeto, sempre deixou clara a ideia de se aposentar no Sesi. Agora o futuro vira uma incógnita. Já Sidão revelou nos últimos dias que deverá encerrar a carreira.





Nos últimos anos, o Sesi sempre foi um dos candidatos ao título da Superliga e outras competições nacionais e estaduais. Esteve presente em vários decisões e quase sempre fazendo parte do top 4. Pelo clube passaram quase todos os selecionáveis em diferentes momentos. Sem contar da presença das categorias de base, quase extintas país afora.





Uma notícia triste. E, infelizmente, não é única no cenário nacional. Por enquanto, apenas Sada Cruzeiro e EMS/Taubaté realmente foram ao mercado para a montagem dos elencos. No mais, um cenário de indefinição quanto aos orçamento e também sobre a continuidade de vários projetos para a temporada 2020/2021.





