Stirling Moss morre aos 90 anos

(Foto: Michael Cole/Corbis via Getty Images)









Tido com um dos grandes nomes da Fórmula 1 mesmo sem ter levantado a taça de campeão, Sir Stirling Moss morreu nas primeiras horas deste domingo de Páscoa aos 90 anos. Segundo a esposa do ex-piloto, Susie Moss, a morte foi em paz na sua casa de Londres.





- Ele morreu como viveu, parecendo fantástico. Ele estava cansado e simplesmente fechou os olhos e foi isso - afirmou a esposa ao "Daily Mail".





O inglês, que completou 90 anos de em setembro do ano passado, foi um dos maiores pilotos de todos os tempos que jamais tiveram o gosto de conquistar o título na principal categoria do automobilismo mundial.





Moss conquistou quatro vice-campeonatos consecutivos, em 1955, 1956, 1957 e 1958, além de outros três terceiros lugares nos Mundiais de 1959, 1960 e 1961. Até 1991, Stirling foi o britânico com o maior número de vitórias na Fórmula 1, com 16 vitórias em apenas 66 largadas, um alto aproveitamento de 24%.





Em 2013, a Mercedes produziu um encontro de gerações entre Moss e o hexacampeão Lewis Hamilton, no circuito de Silverstone.





Em 2015, a escuderia alemã reeditou o encontro, mas dessa vez em Monza, quando ambos guiaram carros da marca nas curvas históricas do antigo traçado italiano.





O último registro do ex-piloto com um carro de Fórmula 1 se deu em Goodwood, em 2016. Depois, com o aparecimento de problemas de saúde em 2018, o inglês finalmente tirou o pé das aparições públicas.





Indicado ao Hall da Fama do automobilismo mundial, Moss, ou melhor, Sir Stirling Moss, já que ele recebeu a honraria de Cavaleiro do Império Britânico, vivia reservadamente na Inglaterra.





Mundo do automobilismo presta homenagem a Sir Moss.





Lewis Hamilton, hexacampeão de F1





- Hoje nos despedimos de Sir Stirling Moss, lenda do automobilismo. Eu certamente sentirei falta das nossas conversas. Sou muito grato por ter tido esses momentos especiais com ele. Estou orando e com os pensamentos na família. Que ele possa descansar em paz.





Martin Brundle, ex-piloto de F1 e comentarista da Sky Sports





- Descanse em paz, Sir Stirling Moss. Um corajoso piloto e um cavalheiro. Homem memorável. Sobreviveu a era mais perigosa do automobilismo e morreu hoje aos 90. Ele teve vitórias incríveis para contar e foi um privilégio conhecê-lo.





Valtteri Bottas, piloto da Mercedes





- Descanse em paz, Sir.





George Russel, piloto da Williams





- Descanse em paz, sir Stirling Moss. Tive de o encontrar apenas rapidamente em duas oportunidades, mas só isso já foi o bastante para entender por que ele era tão respeitado. Meus pensamentos estão com a família.





Mercedes





- Hoje, o mundo dos esportes perdeu não apenas um ícone, mas um cavalheiro. A equipe e a família Mercedes perdeu um grande amigo. Nós sentiremos sua falta, Sir Stirling.





McLaren





- Todos na McLaren sentem a perda de uma lenda do nosso esporte, Sir Stirling Moss. Um competidor prodígio, piloto talentoso e grande cavalheiro, ele deixa uma incrível marca de grandeza na história do automobilismo internacional. Condolências para a família.





