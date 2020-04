Técnico do Lokomotiv, sobre jogador que morreu durante treino em casa: "Ele é próprio culpado"

Para Andréi Talaláev, técnico do Lokomotiv, a culpa da morte de Innokentiy Samokhvalov, que infartou após um treinamento individual em casa, é do próprio jogador. O defensor, de 22 anos e que deixou esposa e filho, pertencia ao time de Moscou mas estava atuando no Kazanka, filial do popular clube de Moscou e que disputa a terceira divisão russa.





- Tenho pena pelo rapaz, é uma tragédia. O Lokomotiv sabia dos seus problemas de coração. Nem sequer concentrava às vezes. Tudo estava sob o controle dos médicos. Ele é o próprio culpado. Escreveu uma declaração na qual dizia assumia todos os riscos e consequências. Os empresários dele e os médicos que o seguiam também são culpados - afirmou Talaláev, à emissora MatchTV.





Alexander Grishin, técnico do Kazanka, foi menos duro, mas também deixou transparecer que a morte do atleta, que, em quarentena em casa por causa do coronavírus, postou um vídeo fazendo embaixadinhas momentos antes da tragédia, foi por negligência médica.





Globo Esporte