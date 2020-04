TV: Uefa confirmará novo calendário com Champions sendo decidida em 22 dias em um "super agosto"

(Foto: EFE/ Fabio Frustaci)









A Uefa voltará a se reunir com os representantes de suas 55 federações na próxima terça-feira, quando deve debater novamente os cenários para a possível retomada do futebol na Europa. E o canal "Sky Sport Italia" afirma que a confederação deve confirmar, dias depois, que os meses de junho e julho serão dedicados para o encerramento das ligas nacionais, e agosto ficará para os torneios continentais, com a Liga dos Campeões sendo decidida em uma maratona de 18 dias.





O canal italiano indica que duas possibilidades serão abordadas na reunião, mas que uma delas tem mais força e deve ser confirmada: a de que a Uefa aguardará a conclusão das ligas nacionais para retomar a Champions e a Liga Europa, tendo o prazo máximo de 31 de agosto para o encerramento da temporada 2020/21.





Desta forma, o veículo publica um calendário completo da Liga dos Campeões, que recomeçaria no dia 7 de agosto e seria encerrada no dia 29, com a final no Estádio Atatürk, em Istambul. Seria um "super agosto", com uma maratona de jogos de peso e intervalo de apenas três dias entre uma fase e outra. As partidas ocorreriam às terças, quartas, sextas e sábados.





Nos dias 7 e 8 de agosto, seria concluída a fase de oitavas de final, com a realização dos quatro jogos restantes: Manchester City x Real Madrid, Bayern de Munique x Chelsea, Juventus x Lyon e Barcelona x Napoli. As quartas de final seriam realizadas nos dias 11 e 12 (ida) e 14 e 15 de agosto (volta). Três dias depois, já começariam as semifinais, que teriam lugar nos dias 18 e 19 e 21 e 22 de agosto. Uma semana depois, no dia 29, um sábado, aconteceria a decisão.





Veja como foram os confrontos das oitavas da Liga dos Campeões

A Liga Europa, por sua vez, seria retomada antes, nos dias 2 e 3 de agosto, com os jogos de ida das oitavas de final. As quartas de final seriam nos dias 10 e 13 de agosto; as semifinais, nos dias 17 e 20; e a final no dia 27, na Arena de Gdansk, na Polônia.





Possível novo calendário da Liga dos Campeões:





Oitavas de final (jogos restantes):





7 e 8 de agosto (sexta-feira e sábado)





Quartas de final:





Ida: 11 e 12 de agosto (terça e quarta-feira)

Volta: 14 e 15 de agosto (sexta-feira e sábado)





Semifinais:





Ida: 18 e 19 de agosto (terça e quarta-feira)

Volta: 21 e 22 de agosto (sexta-feira e sábado)





Final:





29 de agosto (sábado)





Globo Esporte