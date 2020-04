Uefa anuncia adiamento da Euro feminina para julho de 2022

A Uefa anunciou nesta quinta-feira que decidiu adiar a Euro feminina, anteriormente marcada para julho de 2021, para julho de 2022, por causa da pandemia do novo Coronavírus. Com isso, a competição será realizada no mês entre os dias 6 e 31. O planejamento da entidade é usar as mesmas sedes já programadas para o próximo ano na Inglaterra. O presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, justificou a alteração. De acordo com o dirigente, sempre que se pensava em uma alternativa para a Euro masculina de 2020, sempre ocorria o impacto na Euro feminina. Com a troca, a intenção é que a disputa seja o único grande da Uefa no verão europeu de 2022, o que não ocorreria em 2021.





- Quando tínhamos que tomar uma decisão urgente sobre o adiamento do Euro 2020, sempre tínhamos o impacto na Euro feminina. Consideramos cuidadosamente todas as opções, com nosso compromisso com o crescimento do futebol feminino na vanguarda de nosso pensamento. Ao transferir a Euro feminina para o ano seguinte, estamos garantindo que a principal competição feminina do mundo seja o único grande torneio de futebol do verão, proporcionando os holofotes que merece – afirmou.





A decisão de transferir a Euro feminina ocorreu depois que a entidade comunicou em 17 de março que a Euro masculina seria adiada para 2021 em razão da pandemia Covid-19. A chefe do futebol feminino da Uefa, Nadine Kessler, comentou ainda que as Olimpíadas em 2021 seriam mais um agravante no calendário e a troca foi melhor para o interesse da qualidade do torneio e dos envolvidos.





- A principal questão que nos unia à Federação inglesa era: o que é melhor para o futebol feminino? Com as Olimpíadas agora confirmadas para o verão de 2021, acreditamos firmemente que a mudança para 2022 é melhor para o interesse do torneio, jogadores, fãs, parceiros de futebol feminino e todos os envolvidos em todas as áreas e em todos os níveis do jogo. A Euro feminina é o maior evento esportivo feminino da Europa. Também está entre os maiores eventos esportivos do mundo e, portanto, precisa e merece uma plataforma própria - comentou.





