Uefa terá nova reunião na próxima quinta para tratar sobre retomada de campeonatos na Europa

A Uefa confirmou nesta quinta-feira que se reunirá mais uma vez na próxima semana para analisar a situação dos campeonatos paralisados em todo o continente por conta da pandemia do coronavírus. A nova videoconferência do Comitê Executivo da entidade ocorrerá na próxima quinta-feira, 23 de abril. Após o encontro, um comunicado deve ser emitido para tornar públicas as deliberações.





Dois dias antes, haverá uma "sessão de esclarecimento" para os representantes das 55 federações que fazem parte da Uefa. A organização vem tentando apontar para os países-membros que a prioridade do calendário europeu será a realização das ligas nacionais para, depois, serem organizados os jogos restantes das competições continentais.





Como os países europeus vivem situações distintas com relação à pandemia da COVID-19, ainda não há um prazo definido para que os torneios sejam retomados. Entretanto, a Uefa pretende evitar que as ligas sejam encerradas sem a conclusão de todas as rodadas, como ocorreu no Campeonato Belga, que apontou o Brugge como campeão. A princípio, a federação local deve voltar atrás na decisão e ter uma nova assembleia.





Presidente da Uefa não descarta Liga dos Campeões sem público e projeta final para julho ou agosto

A primeira medida da Uefa para abrir espaço no calendário para a realização dos jogos adiados foi passar a Eurocopa para 2021, deixando os meses de junho e julho livres para a utilização pelos clubes. A princípio, o desejo da confederação é concluir o calendário 2019/20 até agosto, visando minimizar o impacto na temporada 2020/21.





Após a paralisação dos campeonatos, a Uefa adiou a final da Champions - e também da Liga Europa - sem definir nova data. Ela estava marcada, inicialmente, para 30 de maio. Ela segue agendada para o Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.





